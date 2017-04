Selfkant-Süsterseel.

Kürzlich konnte man an der Astrid-Lindgren-Schule in Süsterseel einigen Figuren aus den Kinderromanen Astrid Lindgrens begegnen: Michel aus Lönneberga, Pippi Langstrumpf und vielen anderen. Eine Woche lang beschäftigten sich die Kinder mit der Autorin, deren Name ihre Schule trägt.