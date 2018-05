Erkelenz.

Michael Druyen hat seine „Lehrjahre“ als Geistlicher in Erkelenz hinter sich. Vor einer Woche wurde er im Hohen Dom zu Aachen von Bischof Dr. Helmut Dieser zum Priester geweiht. Seine Priesterlaufbahn beginnt in der ersten Gemeinde, in der er als Kaplan arbeiten wird. Wohin es gehen wird, weiß Druyen seit rund einer Woche.