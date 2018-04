Heinsberg-Kempen - MGV Kempen ist eine Bereicherung für das kulturelle Leben

Heinsberg-Kempen.

Sein 50-jähriges Bestehen hat der Männergesangverein (MGV) Kempen im Rahmen seines traditionellen Frühlingsfestes in der Bürgerhalle gefeiert. Werner Geiser, Mitglied des geschäftsführenden Vorstands, blickte in seiner kurzen Rede noch einmal zurück in das Jahr 1968.