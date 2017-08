Mexiko-Austausch: Youth For Understanding sucht noch Gasteltern

Wassenberg. Austauschschüler aus der ganzen Welt wollen auch Deutschland kennenlernen, deshalb sucht die gemeinnützige Austauschorganisation Youth For Understanding mit Sitz in Hamburg noch Familien, die ab September einen Austauschschüler bei sich aufnehmen wollen.

Die 15- bis 18-jährigen Jugendlichen werden hier zur Schule gehen und können durch das Leben in einer Gastfamilie die deutsche Sprache und Kultur persönlich kennenlernen.

Ein Schüler aus Mexiko wird beispielsweise ab Sommer bei einer Familie in Wassenberg leben. Wassenbergs Bürgermeister Winkens, der die Aktion unterstützt, sagt: „Ich würde mich freuen, wenn sich noch mehr Familien bereit erklären würden, einen Austauschschüler aufzunehmen.“

Ein Jahr mit einem Jugendlichen aus einem anderen Land zu verbringen sei eine sehr bereichernde Erfahrung und passe gut zu einer weltoffenen Stadt wie Wassenberg. Grundsätzlich sind alle gastfreundlichen Familien und Paare geeignet, Gastfamilie zu werden. „Ein besonderes Luxus- und Besichtigungsprogramm erwarten die Schüler nicht – es geht vor allem darum, die Jugendlichen herzlich zu empfangen“, erklärt Winkens.

Alle Schüler besitzen bei Ankunft in ihren Gastfamilien mindestens grundlegende Deutschkenntnisse. Youth For Understanding bereitet sie wie die Gastfamilien auf das gemeinsame Jahr vor und steht ihnen auch während des Jahres bei allen Fragen zur Seite.

Familien und Paare, die Interesse haben, einen Austauschschüler bei sich aufzunehmen, können sich bei Youth For Understanding melden: Telefon 040/2270020 oder per E-Mail an gastfamilien@yfu.de.

Ansprechpartner bei der Stadt Wassenberg ist Annika Schmitz, Telefon 02432/4900202, E-Mail:annika.schmitz@wassenberg.de.