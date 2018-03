Kreis Heinsberg - Messe Education: Der Ausbildungsmarkt bietet viele Chancen

Kreis Heinsberg.

Viele Chancen, die der Ausbildungsmarkt im Kreis Heinsberg bietet, sind am Donnerstag in der Oberbrucher Festhalle bei der 16. Auflage der AOK-Berufsstartermesse Education aufgezeigt worden. Bei dieser Veranstaltung, die von unserer Zeitung als Medienpartner begleitet und auch von der Online-Plattform acubi.de unterstützt wurde, haben rund 500 Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit genutzt, bei einem Messerundgang mit Unternehmen, Verbänden und Institutionen in Kontakt zu treten und Wissenswertes rund um die Themen Berufswahl, Bewerbung und Ausbildung zu erfahren. Insgesamt 42 Aussteller garantierten ein breites Spektrum an Angeboten.