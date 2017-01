Menschen mit Demenz unterstützen und wertschätzen

Hückelhoven. „Demenz – Von der Betroffenheit zum Handeln“. Das Katholische Forum für Erwachsenen- und Familienbildung bietet in Zusammenarbeit mit der Pfarre St. Stephanus Kleingladbach diese Veranstaltung an.

Wer Demenz hat, gilt schnell als verrückt, fühlt sich ausgegrenzt und alleingelassen. Darunter leiden auch die Familien. Dabei können und wollen Betroffene oft noch Jahre nach der Diagnose am öffentlichen Leben teilnehmen. Die Gesellschaft sollte sie dabei unterstützen. Angehörige und professionelle Helferinnen und Helfer, aber auch Freunde, der Nachbar, die Verkäuferin im Supermarkt, der Busfahrer und Mitarbeiterinnen von Behörden können dazu beitragen, die Situation von Demenzkranken zu verbessern.

Die Unterstützung von Menschen mit Demenz, die Wertschätzung ihrer Fähigkeiten sowie die Teilnahme am öffentlichen Leben sind wichtige gesellschaftliche Aufgaben. Darüber informieren Bernd Bogert, Geschäftsführer, und Manuela Garbrecht, Ausbildungskoordinatorin der St.-Gereon-Seniorendienste, am Mittwoch, 25. Januar, 19.30 Uhr, im Pfarrheim St. Stephanus, Palandstraße 74, in Kleingladbach. Anmeldung zur Informationsveranstaltung bei Roswitha Auer unter Telefon 02433/85010 oder roswitha@auler.com.