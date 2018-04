Wegberg - Mehrfamilienhaus bei Feuer evakuiert: 16 Menschen betroffen

Von: her Letzte Aktualisierung: 11. April 2018, 17:16 Uhr

Wegberg.

Mit einem großen Aufgebot rückte die Feuerwehr am Dienstagabend zu einem Zimmerbrand an der Beecker Straße aus. Die Alarmierung war gegen 22.30 Uhr erfolgt. Das Feuer hatte sich in der zweiten Etage eines Mehrfamilienhauses ausgebreitet. Die genaue Ursache hierfür war bis Mittwoch allerdings noch unbekannt.