Heinsberg-Hülhoven - Mehrere Wettbewerbe: Vogelschuss in Hülhoven-Grebben-Eschweiler

Mehrere Wettbewerbe: Vogelschuss in Hülhoven-Grebben-Eschweiler Letzte Aktualisierung: 9. Mai 2018, 11:34 Uhr

Heinsberg-Hülhoven. Wie in jedem Jahr findet das Königsvogelschießen in der Dreidörfergemeinschaft Hülhoven-Grebben-Eschweiler am Pfingstsonntag statt.