Heinsberg/Hückelhoven.

Die Reaktionen könnten unterschiedlicher kaum sein. Die Läden in Nordrhein-Westfalens Kommunen dürfen in Zukunft an bis zu acht Sonntagen im Jahr öffnen. Der NRW-Landtag hatte diese Reform des Ladenöffnungsgesetzes in der letzten Woche beschlossen. Das entspricht einer Verdoppelung der bisherigen Zahl.