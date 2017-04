Weitere Informationen und Anmeldung

Ein Infoabend findet am Mittwoch, 10. Mai, um 19.30 Uhr im Saal des Kolpinghauses, Johannismarkt 15, in Erkelenz statt.

Anmeldemöglichkeit bis zum 28. April und weitere Informationen gibt es mittwochs von 10 bis 12 Uhr, sowie am 24. April von 18 bis 20.30 Uhr bei Irmgard Zielenbach unter Telefon 02431/97437327 oder per E-Mail an zielenbach@christkoenig-erkelenz.de.