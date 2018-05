Erkelenz - Mehr Grün für die Erkelenzer Innenstadt gefordert

Erkelenz.

Die Grünen sind verärgert über die Stadtverwaltung. Diese hat begonnen, auf der Kölner Straße und am Alten Rathaus die Flächen zu pflastern, auf denen bislang Bäume standen. Schon das Fällen der kranken Linde am Rathaus hatte für Unmut gesorgt. Auch am Anfang der Fußgängerzone wurden zwei Pflanzflächen versiegelt.