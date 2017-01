Das Weingut von Othegraven und seine Geschichte

Das Weingut von Othegraven in Kanzem an der Saar befindet sich seit 1805 im Besitz Günther Jauchs und seiner Vorfahren. Dadurch gehört es zu den wenigen bedeutenden Weingütern, die stets Privatbesitz waren, und nicht zu den ansonsten in Kirchenbesitz befindlichen Spitzenlagen, die erst nach 1803 im Zuge des Reichsdeputationshauptschlusses in weltliche Hände gelangten.

2010 ging das Eigentum in siebenter Generation auf den Journalisten Günther Jauch über. Jauch ist Nachkomme von Emmerich Grach (1753–1826), welcher das Weingut 1805 von Reichsgraf Philipp von der Leyen-Hohengeroldseck erwarb.