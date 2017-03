Hückelhoven-Hilfarth.

Die Hilfarther Matratzenfabrik Houben will sich in Eigenverantwortung sanieren. Der Umsatz soll steigen, die Arbeitsplätze sind sicher, das Unternehmen sei gesund, man arbeite an einer guten Zukunft, mit höheren Umsätzen und sicheren Arbeitsplätzen.