Erkelenz - Maskierter überfällt Tankstelle in Erkelenz

Erkelenz.

Eine Tankstelle an der Krefelder Straße in Erkelenz ist am Montagabend überfallen worden. Gegen 20.45 Uhr betrat ein Mann, der mit einem Tuch sein Gesicht verdeckt hatte, das Gebäude. Er bedrohte die Kassiererin, die gerade einen Kunden bediente, mit einem Messer und forderte Bargeld.