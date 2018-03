Wassenberg - Marmeladen, Pralinen und Liköre beim Wassenberger Abendmarkt

Marmeladen, Pralinen und Liköre beim Wassenberger Abendmarkt Letzte Aktualisierung: 28. März 2018, 11:32 Uhr

Wassenberg. Der Wassenberger Abendmarkt am Roßtorplatz startet nach der Winterpause in die neue Saison. Am Freitag, 6. April, 17 bis 21 Uhr, heißt es wieder: Den Einkaufskorb bei einem kulinarischen Spaziergang mit regionalen Köstlichkeiten füllen und bei der ansässigen Gastronomie und weiteren Imbiss-Ständen Spezialitäten kosten.