Markus-Passion in St. Lambertus: Fassung von 1713 Letzte Aktualisierung: 24. März 2017, 14:54 Uhr

Erkelenz. Die Markus-Passion von Reinhard Keiser in der Fassung von Johann Sebastian Bach wird am Karfreitag, 14. April, um 19 Uhr in der Pfarrkirche St. Lambertus Erkelenz aufgeführt.