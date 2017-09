Weltapostolat, Marianische Gebetsgruppen und regionaler Einkehrtag

Das Fatima-Weltapostolat bemüht sich, die 1917 von der Gottesmutter in Fatima gegebenen Botschaften auch heute bekannt zu machen und zu beherzigen. Zur Gemeinschaft gehören Laien, Priester und Ordensleute.

Im Bistum Aachen gibt es 45 lokale marianische Gebetsgruppen, die sich in Pfarrkirchen oder Kapellen versammeln. Die lokalen Gruppen werden von einem Arbeitskreis in der Diözese Aachen geführt. Man trifft sich teils wöchentlich, vierzehntägig oder mancherorts alle vier Wochen. Zum Gemeinschaftsleben gehören ebenfalls Wallfahrten, Besinnungstage und Exerzitien. Wie Pfarrer Heinz Philippen berichtet, gibt es lokale Gruppen auch in Heinsberg-Eschweiler und in Geilenkirchen-Süggerath.

Der nächste regionale Einkehrtag findet statt in der Kapelle Maria Hilf in Gangelt am Dienstag, 3. Oktober, von 13 bis 19 Uhr mit zwei geistlichen Vorträgen und einer heiligen Messe um 18 Uhr.