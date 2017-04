Dem Altar in Sankt Wolfgang nachempfunden

Der Marienaltar in St. Gangolf war hier das Hauptwerk des Bildhauers Heinrich Koulen, der sein „Atelier für christliche Kunst“ einst am Fuße des Burgbergs, an der Josefstraße hatte. Dieser Altar mit der Darstellung der Krönung Mariens war dem berühmten Altar von Michael Pacher in der Kirche von Sankt Wolfgang in Österreich nachempfunden, ohne ihn jedoch einfach zu kopieren, wie Frenken in seiner Chronik schreibt.

Der Kunstmaler Alwin Windhausen aus Roermond schuf die Gemälde der seitlich angebrachten Altartafeln, und der Maler Leonhard Palm aus Aachen verwendete reichlich Goldtöne für den Altar. Im geschlossenen Zustand zeigten die Gemälde auf den Flügeln des Klappaltares links die Verkündigung Mariens und rechts die Geburt Christi mit der Anbetung der Hirten. Auf der Mittelleiste dazwischen war ein Engel mit dem Heinsberger Wappen dargestellt.

Im geöffneten Zustand zeigten die Flügel links die Anbetung der Heiligen Drei Könige und rechts den auferstandenen Christus. Zwischen diesen Gemälden und der Hauptgruppe stand links der heilige Laurentius und rechts der Heilige Nikolaus.

Das Mittelstück des Altares zeigte die Krönung Mariens durch ihren Sohn. Im oberen Teil waren Gott Vater und die heilige Familie dargestellt. Unter dem Altartisch befanden sich sieben Reliquienschreine, die mit vergoldeten Gittern abgeschlossen waren.