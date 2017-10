Heinsberg.

Das Übliche – eine Lesung – war an diesem Abend nicht im Angebot der Buchhandlung Gollenstede. Der Inhaber Marcus Mesche kündigte „mal etwas Anderes“ gleich zum Anfang an. Marc Breuer, bekannt als „Brüh“ vom Rurtal-Trio, präsentierte sein Kabarett-Programm „Ich hab‘ die Ruhe weg“ in den Räumlichkeiten der Buchhandlung.