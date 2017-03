Wegberg-Arsbeck.

Oh ja, es duftete wirklich unglaublich verführerisch nach Gegrilltem und frischem Brot. Aber dass nirgendwo in Arsbeck ein freier Parkplatz zu finden war, konnte nicht am leckeren Essen allein gelegen haben. Die Katholische Grundschule Arsbeck, Schulverbund Arsbeck-Wildenrath, feierte unter dem Motto „Buntes Treiben auf dem Jahrmarkt“ ihr Schulfest und hatte unglaubliche Besucherströme dazu angelockt.