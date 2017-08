Heinsberg-Oberbruch.

Die vielen hundert Partyfans der Mallorca-Nacht in Oberbruch gaben von der ersten Sekunde Vollgas – auch wenn es draußen noch hell war, schließlich war es gerade mal drei Uhr am Nachmittag. Den Partylustigen machte es nichts aus und sie verwandelten Oberbruch für neun Stunden in eine der Schlagermetropolen Deutschlands.