Wassenberg - Majewski holt den Tagessieg bei der „Offenen Myhler Skatmeisterschaft 2018“

Wassenberg. Beim 6. Turnier der „Offenen Myhler Skatmeisterschaft 2018“ kamen 43 Skatfreunde zum geistigen Wettkampf um den Tagessieg.

Die Tages-Gewinner: 1. Reiner Majewski, SC Erkelenz, 2.731 Punkte; 2. Siggi Bauschke, Kreuz Bube Kirchhoven 2.613 Punkte; 3. Helmut Capellmann, Herz Dame Stahe, 2.511 Punkte; 4. Klaus Kubisch, SC 1979 Myhl, 2.404 Punkte; 5. Wolfgang Beckers, Pik 7 Wassenberg, 2.366 Punkte. Die Gesamtwertung: 1. Reiner Majewski, SC Erkelenz, 14.178 Punkte; 2. Walter Dohmen, Pik As Heinsberg, 13.456 Punkte; 3. Klaus Kubisch, SC 1979 Myhl, 13.351 Punkte; 4. Reiner Heinrichs, Karo 7 Heinsberg, 12.994 Punkte; 5. Rolf Zohren, SC 1979 Myhl, 12.769 Punkte.

as nächste Turnier der „Offenen Myhler Skatmeisterschaft 2018“ findet am Mittwoch, 25. Juli, 19.30 Uhr, in der Gaststätte „Zur Rennbahn“ in Wassenberg-Oberstadt statt.