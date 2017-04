Maiandacht am Pützchen

Wassenberg-Birgelen. Der Gemeindeausschuss St. Lambertus Birgelen lädt an folgenden Tagen zu Maiandachten am Birgelener Pützchen ein.

Eröffnung ist am Montag, 1. Mai, 15 Uhr, mit Propst Thomas Wieners. Weitere Andachten sind mittwochs, 3., 10., 17., 24. und 31. Mai. Die Marienfeier am Pützchen ist am Sonntag, 7. Mai, 15 Uhr. Festprediger ist Pater Professor Dr. Savio Vaz von der Philosophisch-Theologischen Hochschule Vallendar. Bei der Kollekte wird um eine Spende für ein Schulprojekt im afrikanischen Kindu gebeten. Die Prozession beginnt um 9.40 Uhr ab Kirche, um 10.15 Uhr ist die Eucharistiefeier am Pützchen mit Pfarrer Dr. George Panna.