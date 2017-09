Männerchor Cäcilia wirbt um Stimmen

Waldfeucht. Der Waldfeuchter Männerchor sucht neue Sänger und wirbt daher um die Stimmen sangesfreudiger Bürger.

Mit dem Aufruf „Schenk uns deine Stimme!“ möchten die Waldfeuchter Sänger alle Männer animieren, doch einmal ihre Stimme auszuprobieren und im Chor mitzusingen. Am Wahlsonntag, 24. September, 10 bis 13 Uhr, bietet sich die Gelegenheit, unverbindlich bei der Probe hereinzuschauen, um einen Einblick in die Probenarbeit beim MGV Waldfeucht zu bekommen. Geprobt wird im Bürgertreff Waldfeucht, Brabanter Straße 32.

Derzeit bereiten sich die Waldfeuchter Sänger auf verschiedene konzertante Auftritte bei befreundeten Chören in der Region vor. „Natürlich werden wir in diese Konzerte den für uns typischen Stil einbringen“, betont Hilde Ubben mit Blick auf das Programm des Waldfeuchter Chors. Zusätzlich erarbeiten Chor und Dirigentin ein neues Programm für das Neujahrskonzert am 6. Januar 2018 im Bürgertreff Waldfeucht.

Breites Spektrum

Teilnehmer erleben nicht nur die für den Waldfeuchter Männerchor typische moderne Literatur, sondern ein breites Spektrum des Chorgesangs. Der Chor hofft dabei auf zusätzliche Stimmen für die anstehenden Projekte. „Ob Anfänger, Quereinsteiger, Freizeitsänger oder erfahrener Chorsänger oder Musiker – Singen verbindet und Singen macht glücklich“, betont der MGV.

„Wer am 24. September verhindert ist, kann den Proben donnerstags ab 20 Uhr im Cäcilia-Treff Waldfeucht, Brabanter Straße 32, beiwohnen“, so Vorsitzender Johannes Cremer. „Wir freuen uns über jeden, der Interesse am Gesang hat und gerne singen möchte.“ Rückfragen unter Telefon 02455/1414 oder über das Kontaktformular auf der Homepage.