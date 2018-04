Erkelenz - Mädchen lernen bei Kurs Selbstverteidigung

Mädchen lernen bei Kurs Selbstverteidigung Letzte Aktualisierung: 18. April 2018, 11:37 Uhr

Erkelenz. Ein Kurs zur Selbstbehauptung und Selbstverteidigung (Wen Do) findet für alle Mädchen im Alter von sechs bis zehn Jahren am Freitag, 4. Mai, von 15 bis 19 Uhr und am Samstag, 5. Mai, von 10 bis 14 Uhr im Familienzentrum Erkelenz, Westpromenade 5, statt.