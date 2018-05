Erkelenz - Lurweg: Forderungen der Grünen sind populistisch

Erkelenz.

Zuerst waren die Grünen verärgert über die Stadtverwaltung. Diese hatte nämlich begonnen, auf der Kölner Straße und am Alten Rathaus die Flächen zu pflastern, auf denen bislang Bäume standen. Die Grünen kritisierten das „vorschnelle Handeln“ der Stadt und verwiesen auf ihren Antrag an den Rat, in dem sie die Nachpflanzung von Bäumen auf dem Markt und in der Fußgängerzone fordern.