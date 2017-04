Lothar Ehrenfeld zielt beim Osterturnier Schafhausen am besten

Heinsberg. 62 Teilnehmer zählte in diesem Jahr das zwölfte Ortsturnier im Schießen in Schafhausen. Sieger in der Herrenklasse wurde Lothar Ehrenfeld von der St.-Martini-Schützenbruderschaft mit 92 Ringen.

In der Damenklasse sicherte sich Messdienerin Lea Haas mit 91 Ringen den Titel. In der Mannschaftswertung ging der Pokal an die St.-Martini-Schützenbruderschaft (270). Auf den Plätzen zwei und drei folgten die Messdiener (259) und der Schneesportverein I (256). Ein besonderer Dank aller Beteiligten ging an Thomas Krichel für die Auswertung der Ergebnisse des Wettbewerbs.