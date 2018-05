Lokaler Teilhabekreis bewertet und plant Aktionen Letzte Aktualisierung: 9. Mai 2018, 13:26 Uhr

Hückelhoven. Der Lokale Teilhabekreis Hückelhoven trifft sich wieder am Mittwoch, 16. Mai, um 18 Uhr in den Räumen des Hauses der Caritas, Dinstühlerstraße 29. Im Lokalen Teilhabekreis engagieren sich Teilnehmer mit und ohne Handicap für eine Verbesserung der Teilhabe aller Bürger in der Stadt.