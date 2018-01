Erkelenz-Lövenich - Lövenicher Hoppesäck in Feierlaune

Tulpensonntagszugund Party in der Halle

Der Zugweg ist der gleiche wie in den Jahren zuvor: Dingbuchenweg – Hauptstraße – Am Vogelsang – Bruchstraße – In Lövenich – An der Vogelstang – Gasberg – Kirchplatz – In Lövenich – Hauptstraße – Dingbuchenweg/Nysterbachhalle.

Im Anschluss startet ab etwa 16 Uhr bei freiem Eintritt das „Verrückte Narrentreiben“ bei Musik und Tanz mit DJ Tobi in der Nysterbachhalle.

Wer den Tulpensonntagszug der Hoppesäck mit seiner Gruppe – ob Wagen, Fußgruppe oder Musikgruppe – unterstützen möchte, ist herzlich eingeladen, sich unter Telefon 0151/14809741 oder Telefon 0151/56331535 zu informieren. Anmeldungen werden gerne auch noch kurzfristig entgegengenommen.