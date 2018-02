Erkelenz - Löschwasser verwandelt Straße in eine Eisfläche

Erkelenz. Das hätte ins Auge gehen können: Die Erkelenzer Einsatzkräfte wurden zu einem Feuer zwischen Wilhelmstraße und Goswinstraße gerufen. Vor Ort stellten sie fest, dass es sich um einen Brand eines Gartenhauses sowie eines hölzernen Pavillons handelte. Beide standen bereits in Vollbrand. Doch das war nicht das Schlimmste.

Von beiden Seiten wurde ein Löschangriff mit drei Trupps unter Atemschutz vorgenommen. Böse Überraschung: Es stellte sich heraus, dass in dem Gartenhaus drei Gasflaschen gelagert waren, die durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen wurden, so dass sie über das Sicherheitsventil abströmten. Das Gas entzündete sich umgehend. Die Feuerwehr kühlte die Gasflaschen mit Wasser soweit herunter, dass sie gefahrlos entfernt werden konnten.

Aufgrund der niedrigen Temperaturen (-9°C) gefror das Löschwasser auf der Goswinstraße sofort und verwandelte sie schlagartig in eine Eisfläche, die der Baubetriebshof mit Streusalz beseitigen musste.