Wegberg - Löschmeister Josef Jackels auf der Bühne in der Wegberger Mühle

Wegberg. Alle Freunde der Dorf-Comedy und alle Fans des Rurtal Trios sollten sich schon einmal Freitag und Samstag, 9. und 10. März, im Kalender rot anstreichen.

Dann nämlich gastiert Löschmeister Jackels (alias Marc Breuer) mit seinem neuen Programm „Löschen, Retten, Keller leerpumpen“ in der Wegberger Mühle am Rathausplatz. Mit dabei: mehrere seiner Spielgesellen aus dem vorderen Selfkant – Feuerwehr-Hilfspraktikant Richard Borowka, Gebrauchtwagenhändler Heribert Oellers und Hobby-Rockstar Manni „The Voice“ Mertens.

Löschmeister Josef Jackels gilt als einer der herausragendsten Löschgruppenführer im ganzen Bereich Selfkant, südwestlicher Teil. Der Mann hat schon alles erlebt. Abgebrannte Gartenhäuschen, wild gewordene Bienenvölker, Falschparker beim Tag der offenen Tür. Wenn er das Wort ergreift, dann schlackern selbst altgediente Feuerwehr-Experten mit den Ohren. Sein Fachwissen hält sich zwar in Grenzen. Auch an seiner Nervosität muss er echt noch arbeiten. Aber all das macht er durch seine Einsatzfreude wieder wett.

Haarsträubendes Projekt

Leider gibt es zurzeit ein schweres Nachwuchsproblem bei den Freiwilligen Feuerwehren im Ballungsgebiet Brüggelchen, Uetterath, Süsterseel. Doch Löschmeister Jackels hat bereits eine Idee, wie er den Nachwuchs gleich in Scharen anlocken kann und startet dazu ein haarsträubendes Projekt...

Marc Breuer, der Mann hinter Löschmeister Jackels und Konsorten, steht seit über 20 Jahren auf Deutschlands Kabarett- und Comedybühnen (Quatsch Comedy Club, WDR-Mitternachtsspitzen, Nightwash on tour, Senftöpfchen-Theater Köln). Früher spielte er beim legendären Rurtal Trio, mittlerweile ist er solo unterwegs. Nach „Omma, Prinz Charles und ich“ und „Ich hab die Ruhe weg“ legt er nun sein drittes Solo vor und schlüpft dazu in seine Paraderolle des Löschmeisters ohne Furcht und Tadel.

Einlass ist an beiden Tagen um 19 Uhr, Beginn ist um 20 Uhr. Tickets zum Preis von 15 Euro gibt es beim Reisebüro Scholz Wegberg, in der Buchhandlung Kirch Wegberg, im Bürgerservice der Stadt Wegberg und im Café Samocca in Wegberg.