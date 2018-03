Wegberg - Löschmeister Jackels in Topform

Wegberg.

So kennt ihn sein Publikum, so liebt es ihn. Löschmeister Josef Jackels (Marc Breuer), zweifellos herausragender Löschgruppenführer der Freiwilligen Feuerwehr in Schluppendorf, ist immer ein wenig atemlos. Ob vor Nervosität oder vor Begeisterung das variiert schon mal. Und er ist in wichtiger Mission unterwegs: Die Feuerwehr Schluppendorf braucht neue Mitglieder.