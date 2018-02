Hückelhoven-Brachelen - Löschgruppe Brachelen: 920 Stunden Dienst getan

Hückelhoven-Brachelen. Kürzlich fand im Gerätehaus am „Alter Steinweg“ die Jahreshauptversammlung der Löschgruppe Brachelen statt. Löschgruppenführer Matthias Weck informierte über die im vergangenen Jahr geleistete Arbeit. So fuhr die Löschgruppe zu 29 Einsätzen. Insgesamt wurden von den 27 aktiven Mitgliedern 920 Dienststunden absolviert, und verschiedene Lehrgänge besucht.

Besonders stolz ist die Löschgruppe darauf, in naher Zeit wieder zwei Mitglieder aus der Jugendfeuerwehr in den aktiven Dienst aufnehmen zu können. Im Rahmen der Jahreshauptversammlung wurden durch den Wehrleiter der Stadt Hückelhoven, Sven Lange, zwei Beförderungen ausgesprochen. So wurden Daniel Ehlen zum Oberfeuerwehrmann, Christoph Mathesius zum Brandmeister befördert.

Marvin Weck erhielt für seine zehnjährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr die Ehrennadel des Verbandes der Feuerwehren NRW überreicht. Eine besondere Ehrung wurde Matthias Beumer zuteil. Für seine langjährige Tätigkeit als stellvertretender Löschgruppenführer erhielt er aus den Händen von Sven Lange die Ehrennadel in Gold der Freiwilligen Feuerwehr Hückelhoven.

29 Jahre im Amt

Diese Position bekleidete er nunmehr seit 29 Jahren ununterbrochen. Um einem jüngeren Kameraden Platz zu machen, wurde er auf der Jahreshauptversammlung auf eigenen Wunsch durch den Wehrleiter von diesem Amt abberufen. Er versprach den Kameraden aber auch weiterhin mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.

An seiner Stelle wurde Christoph Mathesius zum neuen stellvertretenden Löschgruppenführer ernannt.