Erkelenz-Borschemich - Löscheinheit Borschemich zieht Bilanz: Nachwuchswerbung im Fokus

Erkelenz-Borschemich. Im Rahmen der Jahreshauptversammlung der Löscheinheit Borschemich hat der Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Erkelenz, Helmut van der Beek, Ehrungen und Beförderungen vorgenommen sowie zwei Kameraden in die Ehrenabteilung überstellt. Weiter vollzog Wehrleiter van der Beek einen Wechsel der Löscheinheitsführung.

Die Beförderungen waren im Einzelnen: Christian Albrecht, Beförderung zum Hauptbrandmeister; Joey Küsters, Beförderung zum Hauptfeuerwehrmann. Aus dem aktiven Dienst wurden in die Ehrenabteilung überstellt: Hauptfeuerwehrmann Herbert Boss; Hauptfeuerwehrmann Udo Pick.

Zudem wurden der Brandmeister Thomas Sieben zum Löscheinheitsführer und Unterbrandmeister Alexander Weckerle zum kommissarischen stellvertretenden Löscheinheitsführer ernannt. Van der Beek bedankte sich beim bisherigen Löscheinheitsführer Christian Albrecht für die geleistete Arbeit und verlieh ihm als Zeichen der Anerkennung die Silberne Ehrennadel der Feuerwehr der Stadt Erkelenz.

Die Löscheinheit Borschemich besteht zurzeit aus zwölf aktiven Feuerwehrangehörigen, einem Angehörigen der Jugendfeuerwehr und zwölf Kameraden in der Ehrenabteilung. Die Einheit wurde im Jahr 2017 zu 55 Einsätzen alarmiert, von denen 51 wahrgenommen werden konnten. Damit die Einsatzfähigkeit der Gruppe auch für die Zukunft gesichert bleibt, ist die Löscheinheit ständig auf der Suche nach Menschen, die bereit sind, einen Teil ihrer Freizeit zu opfern um sich für ihre Mitbürger einzusetzen.

„Die Feuerwehr bietet eine fundierte Ausbildung, interessante Aufgaben, tolle Kameradschaft und die Chance, anderen Menschen aktiv zu helfen. Wer Interesse hat, ist gerne eingeladen, einen der Übungsabende zu besuchen und sich ein Bild von der Arbeit der Feuerwehr zu machen“, so ein Sprecher. Ein vollständiger Dienstplan hängt im Schaukasten am Gerätehaus in Borschemich aus.

„Kinder und Jugendlich ab zehn Jahren, die Interesse an der Mitarbeit in der Jugendfeuerwehr haben, sind selbstverständlich auch herzlich eingeladen.“