Kreis Heinsberg - Lobende Worte für die Jugendwerkstatt

Kreis Heinsberg.

Die Feier zum 40-jährigen Bestehen der Jugendwerkstatt Hilfarth stand unter einem guten Stern. Die Sonne schien. So konnte die gesamte Feier, die von NEW sowie Kreissparkasse unterstützt wurde, auf dem Außengelände in Hückelhoven-Hilfarth an der Fichtenstraße stattfinden. Auch viele ehemalige Teilnehmer waren gekommen, um die Gäste zu bewirten.