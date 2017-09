Live-Band Nails & Roses heizt das Publikum so richtig ein Letzte Aktualisierung: 13. September 2017, 11:14 Uhr

Heinsberg-Horst. Das diesjährige Sommerfest des Musikvereins Horst findet vom 22. bis 24. September auf der Wiese an der Bürgerhalle in Horst statt. Am Freitag, 22. September, ab 20 Uhr wird DJ Fiete mit seiner Musik das jüngere Publikum in seinen Bann ziehen.