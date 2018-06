Erkelenz - Literaturerlebnis, das unter die Haut geht

Erkelenz. Auch in diesem Sommer können sich die Literaturfreunde wieder auf eine außergewöhnliche Lesung an einem nicht weniger bemerkenswerten Ort freuen. Das Team der Erkelenzer Leseburg lädt zur vierten Mittsommernachtslesung am Freitag, 22. Juni, 22 bis 24 Uhr, auf den Alten Friedhof an der Brückstraße ein.

Wer schon mal dabei war, weiß, wie es geht. Denn die Mittsommernachtslesung ist eine Mitbring-Lesung. Das heißt, dass Sitzgelegenheiten ebenso wie Getränke selbst mitgebracht werden. Frei nach dem Motto „Für das leibliche Wohl wird selbst gesorgt“. Am Freitag, 22. Juni, um 22 Uhr öffnet sich das Tor des ehemaligen Friedhofs, der heute als Park genutzt wird.

Rund zwei Stunden dauert die literarische Reise durch die Sommernacht, an der in diesem Jahr auch der Erkelenzer Autor Jörg Nießen teilnimmt. Dem lesenden Publikum ist der Feuerwehrmann und Rettungssanitäter durch sein Erfolgsdebüt „Schauen Sie sich mal diese Sauerei an“, in dem er auf humorvolle und einfühlsame Weise aus dem Alltag eines Retters berichtet. Mittlerweile hat er zwei weitere Bände mit Kurzgeschichten und ein Kinderbuch über die Feuerwehr herausgebracht. Man darf gespannt sein, was er sich diesmal ausgedacht hat.

Zum zweiten Mal mit von der Partie ist der Hörbuchproduzent und Journalist René Wagner, dessen Stimme Freunden der Hörbücher nicht unbekannt sein wird. Auch zwei der Leseburg-Macher, die Autoren Kurt Lehmkuhl und Helmut Wichlatz, werden wieder Geschichten beisteuern. Wer noch zu später Stunde vor das Publikum treten wird, bleibt abzuwarten. Die Macher halten sich bedeckt.

Neben den literarischen Überraschungen erwarten den Besucher das besondere Flair des Ortes und des Moments. Denn diese Nacht gehört zu den kürzesten des Jahres und erzeugt durch das intensive Spiel des Lichtes eine inspirierende Stimmung.

Um Mitternacht ist der Spuk vorbei und die eiserne Pforte schließt sich wieder, nachdem die letzten Besucher mit ihren Campingdecken und Klappstühlen den ebenso romantischen wie schaurigen Ort verlassen haben.

Das Team der Leseburg besteht neben Wichlatz und Lehmkuhl aus Jörg Grätz und Felix Wichlatz. In Zusammenarbeit mit der Anton-Heinen-Volkshochschule des Kreises Heinsberg organisieren sie seit rund vier Jahren in regelmäßigen Abständen Lesungen in Erkelenz, bei denen bekannte oder junge Nachwuchsautoren ihre Bücher vorstellen. Allein an der Mittsommernachtslesung haben neben den Organisatoren bisher rund zehn Autoren teilgenommen. Bei der Auswahl der Teilnehmer wird auf ein möglichst breites und vielseitiges Spektrum geachtet.

Die Karten für die Mittsommernachtslesung kosten acht Euro und sind in den Erkelenzer Buchhandlungen Wild und Viehausen sowie bei den Mitgliedern des Leseburg-Teams erhältlich.