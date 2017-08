Weinfest in Wassenberg von Gästen gut besucht

Mit dem Besuch zufrieden waren auch die Organisatoren des vierten Weinfestes auf dem Roßtorplatz in Wassenberg. Nicht mehr die KG Kongo wie in den drei ersten Jahren, sondern ein eigener Verein namens IG Weinfest unter Vorsitz von Bernd Jaegers hat jetzt die Verantwortung für die zweitägige Veranstaltung übernommen. Die Angebote der fünf Weingüter, Restaurants und Imbissverkäufer wurden dabei in diesem Jahr erstmals um Stände mit süßen Delikatessen ergänzt.

„Wir haben da für noch mehr Genussatmosphäre an den Erfolg des Abendmarktes angeknüpft“, erklärte Heijo Schümmer, der zweite Vorsitzende des neuen Vereins. „Wir setzen hier in Wassenberg auf Kunst und Genuss, und das funktioniert“, betonte er und dankte dabei der Stadt sowie dem Gewerbeverein ausdrücklich für die Unterstützung bei der ersten Auflage des Weinfestes unter neuer Führung. Die Weinpresse, die eigentlich für die traditionellen Vorführungen gedacht war, fiel wegen defekter Lederdichtungen dieses Mal leider aus. Bei Livemusik waren die rund 250 Sitzplätze auf dem Roßtorplatz bei trockenem Wetter jedoch an den beiden Abenden gut besetzt.