Selfkant-Höngen - Liederabend mit Susanna Jochims und Christoph Esser im Kulturhaus

Selfkant-Höngen. „Protest, Protest!“ Unter diesem Titel veranstaltet der Kulturverein Selfkant einen Liederabend mit Susanna Jochims und Christoph Esser am Samstag, 17. März, Beginn 19 Uhr (Einlass ab 18 Uhr), im Kulturhaus Selfkant in Höngen, Kirchstraße 13.

Die beiden Künstler werden einen Abriss über die Kategorie von Liedern geben, in der es in unterschiedlichster Ausprägung um Kritik an Missständen und Autoritäten, um Ideen, Vorstellungen, Träumen von der „besseren Welt“ geht. Dieses Genre hat immer einen besonderen Reiz auf Dichter, Musiker und Betroffene ausgeübt.

Ob in der Demokratie- und Arbeiterbewegung im 19. Jahrhundert, in Strömungen der Menschenrechte- oder Friedensidee, im Widerstand gegen Willkürherrschaft bis zur aktuellen Gesellschaftskritik – zu allen Zeiten hatten soziale und politische Bewegungen ihre Lieder im Gepäck. Und die mit der starken Wirkung waren und sind oft die eher leisen.

Susanna Jochims und Christoph Esser, bereits mehrfach zu Gast im Kulturhaus Selfkant, haben ein musikalisch wie inhaltlich abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Neben populären Klassikern aus dem riesigen Fundus der Protestlieder werden auch weniger bekannte Interpretationen zu Gehör gebracht und in den geschichtlichen Kontext gestellt. Auf die Zuhörer wartet ein Liederabend, in dem Neues und auch Altes „neu“ gehört werden kann.

Karten gibt es im Vorverkauf in Petras Shop, Höngen, Kirchstraße 18, unter Telefon 02456/1416 oder unter kultur-selfkant@online.de.