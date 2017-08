Heinsberg-Randerath.

Sie nannten es „Liederabend“ auf ihrem Plakat, und doch war es so viel mehr, was die beiden Berliner Musiker Christian Ernst und Karen Rettinghaus einem vollends begeisterten Publikum nach zwei Stunden in der evangelischen Kirche in Randerath geboten hatten. Zu ihrem Programm gehörten nicht nur Lieder, sondern auch Arien und Kammermusik aus drei Jahrhunderten, sogar eine Uraufführung des Komponisten Ernst und bezaubernde Vorträge ihres erst acht Jahr alten Sohnes Kolja Leander Ernst auf dem Waldhorn.