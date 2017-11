„Lesewoche“ in der Brunnenschule

Heinsberg-Kirchhoven. Auch in diesem Jahr findet bundesweit in Schulen, Kindergärten, Bibliotheken und Buchhandlungen die Initiative „Wir lesen vor“ statt.

Daher führt auch die Brunnenschule in Kirchhoven-Lieck in der Woche ab Montag, 13. November, unter der Schirmherrschaft des Schulmaskottchens „Emma“ nun schon zum achten Mal die Lese-Olympiade durch, bei der die Lesekönige jeder Jahrgangsstufe gesucht und gekürt werden.

Die Vorleser werden von einer kompetenten Jury – bestehend aus Schülern, Lehrern, Eltern und einem Ehrengast – bewertet. Die Kinder lesen jeweils einen geübten und einen ungeübten Text. Mit Hilfe von vorgegebenen Bewertungskriterien entscheidet anschließend die Jury gemeinsam, wer die besten Leser waren.

Die jährliche Lese-Olympiade ist im Rahmen einer kontinuierlichen Schulprogrammarbeit ein wichtiger Baustein zur Kompetenzförderung im Bereich Lesen. Und in diesem Jahr geht es noch einen Schritt weiter. Passend zur Aktion „Wir lesen vor“ findet bundesweit am Freitag, 17. November, der „Deutschen Vorlesetags“ statt. Als Höhepunkt der „Lesewoche“ werden an diesem Tag in der Brunnenschule viele Erwachsene den 150 Kindern vorlesen. Aus zwölf Kinderbüchern darf jedes Kind selbst wählen, ob es Geschichten von Tieren, Hexen, mutigen Kids oder Außerirdischen lauschen möchte.