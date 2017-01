Erkelenz.

Mit „The Spirit of Gambo“ präsentierte der Mönchengladbacher Musiker Lutz Heiwolt seinen Hörern in der Leonhardskapelle einen seltenen Musikgenuss. Denn die Viola da Gamba (oder „Gambe“) ist ein heute weitestgehend in Vergessenheit geratenes Instrument, wie Heiwolt berichtete.