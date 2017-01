Hückelhoven.

„Nein, er ist nicht Zuhause“, sagt Ehefrau Monika. Und? Wo ist er? „Ja, wo wird er wohl sein? In der Schule natürlich!“ Selbst in den Ferien zieht es Leo Lowis an seinen Arbeitsplatz, also in „seine“ Schule. 30 lange Jahre hat „der Leo“ als Pädagoge an der Peter-Jordan-Schule gearbeitet, 14 Jahre lang hat er ihr als Schulleiter seinen Stempel aufgedrückt.