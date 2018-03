Heinsberg - Leichtathletik: Jugend misst sich im Teamwettbewerb

Heinsberg.

Der Leichtathletiknachwuchs steht am Samstag, 14. April, im Mittelpunkt im Leichtathletik-Stadion Am Klevchen in Heinsberg, wenn die Teamwettbewerbe für die U8-, U10- und U12-Mannschaften auf dem Programm stehen. Den ersten Applaus wird es vermutlich schon um 13.45 Uhr geben, wenn alle Mannschaften ins Stadion einlaufen und von den Zuschauern empfangen werden.