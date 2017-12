Hückelhoven. Die Laufgruppe der Werbegemeinschaft Hückelhoven, bekannt auch vom jährlichen WEP-Stromlauf, traf sich am zweiten Weihnachtstag vor dem Hückelhovener Rathaus, um die über die Weihnachtstage angesammelten „zusätzlichen“ Kalorien wieder abzuarbeiten.

Jeden Dienstag trifft sich die Gruppe in Hilfarth, Treffpunkt Sodekamp-Dohmen, um zu einem zehn Kilometer langen Lauf aufzubrechen. Am letzten Samstag eines jeden Monats geht es dann noch auf eine 21 Kilometer Laufstrecke. Start ist am Rathausplatz in Hückelhoven.