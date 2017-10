Heinsberg-Aphoven.

Das Gemeinschaftsgefühl ist in Aphoven sehr ausgeprägt. Das war einerseits ablesbar an einem von der katholischen Jugendgruppe toll geschmückten Altarraum in der Herz-Jesu-Kirche Aphoven für den Erntedankgottesdienst, andererseits an den vielen Besuchern in der Kirche. Anlass war die Verabschiedung der langjährigen Organistin und Chorleiterin Christel Louis durch die Kirchengemeinde.