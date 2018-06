Hückelhoven.

Seit nun 90 Jahren begleiten sie Menschen in den unterschiedlichsten Lebenssituationen, stehen mit Rat und Tat zur Seite und helfen in Notlagen: die mehr als 200 Mitarbeiter der Lambertus gGmbH in Hückelhoven. Zum 90. Geburtstag stand am Wochenende ein großes Fest an.