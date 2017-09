Laermann bei der Triathlon-Weltmeisterschaft vor Limburg

Erkelenz/Heinsberg. Bei der Triathlon-Weltmeisterschaft in Rotterdam/NL wurde Ralf Laermann (Erkelenzer TV/VSV Grenzland Wegberg) Zweiter in der Altersklasse 55 im Sprint-Triathlon.

Das bedeutete 750 Meter Schwimmen im Rheinhafen, 20 Kilometer Radfahren auf einem Kurs mit vielen Kurven und verengten Streckenführungen und fünf Kilometer Laufen durch den Stadtpark. 83 Männer der AK 55 hatten sich für dieses Rennen qualifiziert und wurden von ihren Verbänden nominiert.

Laermann, im Frühjahr noch außer Gefecht wegen einer ISG-Blockade im Rücken, kam aufgrund des Trainingsrückstands erst in der zweiten Saisonhälfte in Form. Mit dem Sieg bei der Deutschen Meisterschaft auf der Sprintdistanz machte er sich für die WM zum Medaillenkandidaten.

Als Zwölfter stieg er aus dem Wasser und nutzte die lange Wechselzone, um etwas nach vorne zu kommen. Mit der besten Radzeit kassierte er die schnellen Schwimmer bald ein. Als Erster war Laermann zurück in Wechselzone 2, dicht gefolgt von vier Kontrahenten.

Der spätere Vierte, der Brite Roger Godley, musste die Verfolgung aufgeben. Auch der Heinsberger Hermann-Josef Limburg, der vorne mit dabei war, konnte dem hohen Tempo nicht mehr folgen, wurde aber am Ende Dritter und mit der Bronzemedaille belohnt (1:10:12 Stunden).

Tempo angezogen

Auf den letzten Kilometern übernahm der Australier Campbell Dawson die Führung und zog das Tempo noch mal an. Das konnte der 59-jährige Erkelenzer noch einige Zeit mitgehen, doch dann ging auch ihm die Luft aus. Am Ende baute der Australier (Endzeit: 1:09:37 Stunden) den Vorsprung auf 20 Sekunden aus. Ralf Laermann kam nach 1:09:56 Stunden ins Ziel. In seinem letzten Triathlon-Rennen in der M 55 wurde Laermann noch mal Vize-Weltmeister hinter dem fast fünf Jahre jüngeren Dawson.

Über die olympische Distanz (1500 Meter Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren, zehn Kilometer Laufen) wurde Steffi Meyers aus Wegberg als beste Deutsche 46. in der W 50 in 2:43:21 Stunden.

Uwe Petrow (Triathlon Waldfeucht) aus Heinsberg wurde auf der olympischen Distanz in 2:31:23 Stunden auf Platz 69 in der M 55 notiert.