Hückelhoven - Ladendieb zieht ein Messer: Haft angeordnet

Hückelhoven. Mit einem Messer hat ein ertappter Ladendieb in Hückelhoven einen Ladendetektiv bedroht - vergeblich. Alarmierte Polizeibeamte konnten den 34-jährigen kurz darauf festnehmen.

Am Freitag steckte sich der Dieb gegen 12.50 Uhr verschiedene Gegenstände in einem Sportgeschäft an der Straße Am Landabsatz ein. Dabei wurde er von dem Detektiv beobachtet. Als der Mitarbeiter den Mann beim Verlassen des Geschäfts ansprach, flüchtete der - den Detektiv auf den Fersen.

Auf dem Parkplatz drehte sich der Täter um und bedrohte seinen Verfolger mit einem Messer. Anschließend flüchtete er auf das Gelände eines Baumarktes. Dort nahmen ihn zwischenzeitlich hinzugerufene Polizisten fest.

Die Beamten fanden auch das Messer und die gestohlenen Gegenstände. Der 34-jährige Mann, ohne festen Wohnsitz in der Bundesrepublik, wurde einem Richter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete.