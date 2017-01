Heinsberg-Straeten.

Was für eine Überraschung beim Sessionsauftakt mit Prinzenproklamation der Karnevalsgesellschaft La Strada Olé: Nach der Proklamation in der Mehrzweckhalle in Straeten übernahm Prinz Daniel I. nicht nur das Narrenzepter, er ergriff auch die Initiative. Als in Straeten die Glocken zur Sonntagsmesse läuteten, kniete der Prinz vor seiner Prinzessin nieder.